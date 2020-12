Beer Tasting Club Lummen bezorgt bierpakketten

De eerste volledige jaarwerking van Beer Tasting Club Lummen nadert stilaan zijn einde. Na een succesvol startevent , de stand op de Lummense Zomerkriebels en enkele zeer geslaagde proefavonden in 2019, viel de werking vanaf dit voorjaar door iedereen gekende redenen volledig stil. Het bestuur is echter niet bij de pakken blijven zitten.

Om leden en sympathisanten toch nog te laten genieten van speciale bieren bood BTC Lummen in oktober een bierpakket aan. Dit was een zeer gesmaakt en succesvol initiatief.Met de eindejaarsfeesten op komst bood de club een tweede pakket aan van wat minder bekende bieren met hierbij enkele primeurs. Dit werd weer een groot succes. Alle voorziene bierpakketten gingen de deur uit.Enkele bestuursleden namen de taak op zich om de bieren aan huis te gaan leveren. Iedereen mag er dan ook op rekenen dat de bestelde pakketten één van de volgende dagen bij hen gaan toekomen.Bij iedere levering zit ook een korte beschrijving van elk bier met gegevens over aroma, smaak en brouwerij of bierfirma. Omdat de vereniging ook de nadruk wil leggen op bier en gastronomie zitten er ook enkele receptjes bij van hapjes voor de feestdagen in combinatie met de gekozen bieren.Zo kan iedereen genieten in zijn eigen bubbel. Natuurlijk kijkt BTC Lummen er naar uit om opnieuw bierproefavonden en andere bierige activiteiten te kunnen organiseren.