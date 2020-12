WTA kijkt naar mogelijkheden om tennisseizoen buiten Australië te starten

De WTA kijkt naar mogelijkheden om het seizoen begin januari buiten Australië te beginnen. Dat heeft de tourbaas van het vrouwencircuit, Steve Simon, laten weten aan persbureau Reuters. De start van het nieuwe tennisseizoen is zeer onzeker vanwege de verplichte quarantaine in Australië.

Het nieuwe tennisjaar zou op 4 januari moeten beginnen en op 18 januari moest de Australian Open van start gaan. Het heeft er echter alle schijn van dat de kalender voor januari wordt omgegooid. Mogelijk wordt ook de Australian Open later gespeeld. In een brief van toernooidirecteur Craig Tiley aan de tennissers blijkt dat gemikt wordt op 8 februari als start.

“We verwachten dat de Australian Open doorgaat. Maar het toernooi gaat gepaard met een quarantaineperiode en dat zorgt voor uitdagingen voor de maand januari. We zijn er druk mee en hopen volgende weekend met een oplossing te komen”, aldus Simon.

“Ik denk dat we dit jaar op een goede locatie beginnen, dan naar Australië verkassen en een geweldig jaar zullen hebben.”

De kalender van de WTA was dit najaar al erg uitgedund. De WTA Finals vonden niet plaats, in tegenstelling tot de ATP Finals bij de mannen. Ook de ATP heeft nog geen duidelijkheid verschaft over hoe de start van het nieuwe seizoen eruit zal zien.