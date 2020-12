Is de dominantie van Marc Marquez voorbij? MotoGP-topper moet derde operatie aan de rechterarm ondergaan

Bij de nieuwe operatie in Madrid werd de oude metalen plaat in zijn arm verwijderd en vervangen door een nieuwe plaat.

Marquez werd wereldkampioen MotoGP in 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 en 2019. Dit jaar viel hij tijdens de eerste Grote Prijs van het seizoen, op 19 juli in Spanje. Hij werd twee dagen later een eerste keer geopereerd.

© EPA-EFE

Marquez probeerde zich vervolgens meteen klaar te stomen voor de volgende Grote Prijs op het circuit van Jerez, op 26 juli, maar dat lukte niet. De plaat om het opperbeen vast te zetten, raakte los door zijn inspanningen en een huiselijk ongeval. Daarom volgde begin augustus een tweede operatie. Begin november maakte zijn team al bekend dat hij dit jaar niet meer in actie zou komen.