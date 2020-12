Belgian Cat Kim Mestdagh ‘on fire’ in de Champions League van het basketbal: “Dat is gewoon ridicuul”

Valencia heeft donderdagavond met 92-100 verloren van het Duitse Alba Berlijn op de 12e speeldag in de Euroleague basketbal. Sam Van Rossom maakte 7 punten. Onze vrouwelijke basketsterren waren wel succesvol in de belangrijkste Europese competitie.

In de eerste helft namen de Duitsers het initiatief (21-27) dankzij het duo Jayson Granger (17 punten) en Luke Sikma (15 punten). De Spanjaarden reageerden in de tweede periode en kwamen terug tot op één punt (50-51). Bij terugkeer uit de kleedkamers legde Alba Berlijn de wedstrijd in een beslissende plooi. In het derde kwartier scoorden de Duitsers vlot een kloof bijeen (65-83).

De ploegmakkers van Sam Van Rossom kwamen nog terug, maar onvoldoende om de wedstrijd te winnen (92-100). De spelverdeler van de Belgian Lions maakte 7 punten (2/7 3 punters en 1/1 vrijworp), 6 rebounds, 3 passes en 2 intercepties in 19 minuten. In de rangschikking staan de Spanjaarden 3e met 7 overwinningen en 4 nederlagen.

Volgende donderdag speelt Valencia op verplaatsing in Turkije tegen Anadolu Efes Istanbul op de 13e speeldag van de Euroliga basket. De acht beste teams (van de 18 deelnemers) gaan naar de playoffs.

“Ridicule Mestdagh”

In de Euroleague Women realiseerde Kim Mestdagh (10 punten, 2 rebounds) in de Spaanse bubbel van Girona met het Italiaanse Schio een 76-72 overwinning tegen het Letse TT Riga. De Belgian Cat scoorde onder andere een fantastische driepunter, tussen twee verdedigers door. “Dat is gewoon ridicuul”, vonden ze bij de Euroleague.

Nog in poule C warmde Emma Meesseman met Ekaterinburg mee op, maar kwam nog niet in actie. De Russische club won eenvoudig en met 94-67 van Girona. Vanavond wordt in poule C de derde speeldag afgewerkt. Meesseman en Ekaterinburg nemen het tegen TT Riga op, Kim Mestdagh met Schio versus Girona.