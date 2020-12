12,2 miljoen euro, alstublieft. Dat monsterbedrag kan Club Brugge opstrijken als het volgende week Lazio klopt en zich kwalificeert voor de 1/8ste finale van de Champions League. Nooit kon een Belgische ploeg zoveel verdienen na 90 minuten voetbal. Ook op financieel vlak is Club bezig aan een historische campagne, want het is nu al zeker van meer dan 35 miljoen euro prijzengeld.