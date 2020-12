Het monstercontract van LeBron James in knotsgekke cijfers (en hij is niet alleen bij de Lakers)

James, die binnenkort 36 wordt, leidde de Lakers afgelopen seizoen naar een eerste titel in een decennium, de zeventiende uit de clubgeschiedenis. Hij werd zelf verkozen tot MVP van de Finals in de NBA-bubbel in Orlando.

‘The King’ wordt intussen beschouwd als een van de, en misschien wel dé, beste basketballers ooit. En dat vertaalt zich nu in een van de vetst betaalde contracten aller tijden in de NBA. Dat monstercontract levert dan ook enkele knotsgekke cijfers op als je zijn loon in stukken verdeeld. Zo zal James per uur bijna 5.000 dollar (4.100 euro) opstrijken. Of 82 doller (67 euro) per minuut.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

‘King James’ zal na dit seizoen bijna 350 miljoen dollar hebben verdiend in zijn roemrijke carrière. Daarmee doet hij net iets beter dan Kevin Garnett en Kobe Bryant.

© Yahoo Sports

De betreurde Bryant kreeg net als Shaquille O’Neal ooit een contract van meer dan 100 miljoen dollar onder z’n neus geduwd. Net als LeBron in 2018 en Anthony Davis deze week. Jawel, de Lakers deelden naast dat van James ook een monstercontract uit aan hun tweede superster. De 27-jarige Amerikaan zette zijn krabbel onder een vijfjarig contract ter waarde van 190 miljoen dollar (156 miljoen euro). Als hij tot 2025 blijft, zal Davis een jaarloon van 43 miljoen dollar opstrijken.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Anthony Davis heeft bewezen dat hij één van de meest complete en dominante spelers, aan beide zijden van het terrein, is”, legde Rob Pelinka, de algemeen directeur van de Lakers de contractverlenging uit. “Onze fans kunnen zijn progressie blijven volgen. Hij zal ons team de komende jaren leiden. Het is een gezegende tijd voor ons team.”

De 27-jarige Davis speelde zeven seizoenen voor de New Orleans Pelicans, die hem in 2012 als eerste kozen bij de draft. In juni 2019 werd hij geruild met de LA Lakers voor drie andere spelers. Na het seizoen werd hij een vrije speler, maar ondertekende nu dus toch een nieuwe overeenkomst.

Met gemiddeld 26,1 punten werd Davis het voorbije seizoen tiende in de topschuttersstand. Hij voegde gemiddeld 9,3 rebounds en 3,2 assists toe. In de strijd om de titel van Beste Verdediger in de NBA moest hij enkel Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) laten voorgaan.