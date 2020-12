Bij een vechtpartij in een leegstaand bedrijfspand in de Belgicastraat in Zaventem zijn donderdagavond een dode en verschillende gewonden gevallen. De omstandigheden van het voorval zijn nog onduidelijk en het dodelijke slachtoffer kon nog niet worden geïdentificeerd. De dader(s) kon(den) nog niet worden gevat, meldt het parket Halle-Vilvoorde.