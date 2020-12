De snelweg en het fietspad tussen België en Nederland worden in 2021 volledig aangepakt. — © mark dreesen

MAASMECHELEN

Vlaams mobiliteitsminister Lydia Peeters heeft 16 miljoen euro vrijgemaakt voor de renovatie van het snelwegviaduct over de Maas in Boorsem. Er is ook 1,7 miljoen euro voor de volledige herinrichting van beide parkings aan de grensovergang Maasmechelen-Stein.