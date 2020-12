Ian Thomas lost nieuwe single ‘Aurora’: “Ik wil niet maken wat labels opdragen”

Om klokslag middernacht loste Ian Thomas (23) donderdagnacht zijn nieuwe single Aurora. Twee weken geleden liet Thomas na een lange muzikale stilte weer van zich horen met The end of the night. “Ik ga een nieuwe muzikale richting uit”, vertelt hij. “Meer hiphop, iets donkerder van toon ook. Mijn producer Remi de Roeck en ik maken nu wat we zelf willen, niet wat labels ons opdragen.”

Zijn nieuwe nummers gaan over wat hem écht bezighoudt, zijn eigen angsten en bekommernissen. “En samen vormen ze ook één groot verhaal: na The end of the night is er nu Aurora. Latijn voor dageraad. Na de nacht komt de zon.” Meer nummers zijn op komst, maar een volledig album zit er niet meteen aan te komen. “Maar ik ben wel voortdurend aan het schrijven en ideeën aan het uitwerken. Momenteel heb ik niet veel anders te doen. Die nieuwe plaat kan er dus ineens zijn, voor ik het zelf besef.”

(dewo)