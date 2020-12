Schrik niet als u in het Hasseltse Jessa Ziekenhuis plots oog in oog staat met wielertoppers als Philippe Gilbert, John Degenkolb en Tim Wellens. Zij en hun 22 Lotto Soudal-collega’s worden er vrijdag en zaterdag uitgebreid gescreend op hun hartfunctie. De hele delegatie zal eveneens naar Energy Lab in Paal-Beringen afzakken voor het afstellen van de fietspositie.