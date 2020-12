Tien maanden na de start heeft ‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’ een winnaar. Ayse en Lorenzo overklasten in de finale de tweelingzussen Jasmina en Deborah en steken 50.000 euro op zak. “Tot twee, drie uur ’s nachts lagen we in bed plannen te overlopen. En om kwart voor zes ging de wekker. Dan kom je vroeg of laat jezelf tegen.”