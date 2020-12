Jeroom brengt goudvis mee naar de studio en alweer een straf secondenrecord in ‘De slimste mens’

Straffe stoten in op de vooravond van de finaleweken in De slimste mens. Wesley Sonck hinkte lang achterop, maar legde z’n tegenstrevers uiteindelijk toch nog het vuur aan de schenen. Jeroom wou dan weer voor een luchtige noot zorgen met een extra jurylid, maar dat liep al snel fout.

De winnaar van vanavond:

Liesbeth Van Impe doorbrak het record van Jennifer Heylen: met 665 seconden behaalde ze de hoogste score ooit.

De verliezer:

Wesley Sonck begon met een flinke achterstand aan de finale, maar wist die wonderwel weg te spelen. Zowel hij als Tess Uytterhoeven stonden bij de laatste vraag allebei op 1 seconde, waarna Uytterhoeven hem toch nog wist te kloppen.

De nieuwkomer van maandag:

De finaleweken starten, dus keren Hans Vanaken en Umi Defoort terug.

De beste quotes:

Erik Van Looy: “Rik, jij bent van de zee. Weet jij het verschil tussen een zeeleeuw en een zeehond?”

Rik Verheye: “Op een zeeleeuw moet je langer knuppelen.”

***

Verheye: “Ik heb ooit een workshop reïncarnatie gevolgd. Die was heel duur, maar je leeft maar één keer.”

***

Van Looy: “Met welk hoofddeksel zou ik goed staan, volgens jullie?”

Jeroom: “Een boerka.”

Het Mooiste moment:

Jeroom had een goudvis had meegebracht naar de studio. “Da’s een genetisch gemanipuleerde vis die op elke vraag een gepast humoristisch antwoord kan geven”, zei hij. Maar bij de eerste tussenkomst van de mopvis liep het al fout. “Pas op”, waarschuwde Erik nog toen Jeroom z’n micro in de bokaal stak. Waarop het licht in de studio uitviel en een pancarte in beeld verscheen met ‘Even geduld’. Toen het defect verholpen was, haalde Jeroom een zwartgeblakerde vis uit de bokaal.

De tussenstand

1 Ella Leyers (18 afleveringen)

2 Liesbeth Van Impe (7 afleveringen)

3 Conner Rousseau (6 afleveringen)

4 Delphine Lecompte(6 afleveringen)

5 Catherine Van Eylen (5 afleveringen)