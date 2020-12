De vijfde opeenvolgende nederlaag in de Europa League was de druppel voor het Gentse bestuur. Wim De Decker moest het bekopen met zijn ontslag. Na Jess Thorup en Laslo Bölöni is Wim De Decker al de derde trainer die dit seizoen ontslagen wordt bij AA Gent. Op de persconferentie na de nederlaag tegen Liberec was De Decker nergens te bespeuren. “Ze hebben mij gevraagd om hier te komen zitten”, aldus Peter Balette.