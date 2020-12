Alphonso Davies klopt Jonathan David (ex-AA Gent) als Speler van het Jaar in Canada

Alphonso Davies werd donderdag verkozen tot Voetballer van het Jaar 2020 in Canada. De Champions League-winnaar met Bayern München haalde het voor Jonathan David, de laureaat van vorig jaar, die in het tussenseizoen de overstap maakte van AA Gent naar Rijsel.

De 20-jarige Davies won de titel ook al eens in 2018. Dankzij een prachtig seizoen bij de Rekordmeister, was Davies de uitgesproken favoriet dit jaar.

“Wat Alphonso Davies dit jaar heeft bereikt is een inspiratie voor een hele generatie jonge voetballers”, verklaarde John Herdman, trainer van de Canadese nationale ploeg. “Deze prestatie heeft de lat hoger gelegd in onze sport (...) en heeft geholpen om ons land op de voetbalkaart te zetten. Alphonso moet worden gefeliciteerd voor de passie en de spirit waarmee hij speelt, maar ook de capaciteiten om zich met mensen van buiten het voetbal te verbinden. Hij is een echte ambassadeur voor onze sport in Canada en internationaal.”

Alphonso Davies en Jonathan David zijn de vaandeldragers van het Canadese voetbal. Canada organiseert het WK 2026 samen met de Verenigde Staten en Mexico.

De Canadees kent een wonderlijke levensgeschiedenis. Zijn familie arriveerde als Liberiaanse vluchtelingen in de jaren ‘90 in Ghana waar Davies werd geboren. Via een hervestigingsprogramma migreerde hij met zijn familie naar Canada.

Aanvaller Tomasz Radzinski, die furore maakte bij Sporting Anderlecht, won de titel in 1998.