AA Gent heeft voor het eerst in drie wedstrijden nog eens weten te scoren. Dat was het wat positieve punten betreft, want voor de rest bleken de Buffalo’s alweer in hetzelfde bedje ziek tegen Slovan Liberec. Gent verloor met 1-2 en moet punten pakken in Hoffenheim als het zijn eer nog een beetje wil redden in deze Europa League.