‘Educatieve Netflix’ van James Cooke strikt topacteurs

Het platform Edtv werd anderhalve maand geleden gelanceerd met de bedoeling gevoelige thema’s bespreekbaar te maken bij jongeren tussen 12 en 18 jaar. Scholen zijn hierbij een belangrijke doelgroep. Zo werden online fictiereeksen ingeblikt waarin moeilijke onderwerpen zoals sexting, alcoholmisbruik, roken, drugs of pestgedrag op een herkenbare en realistische manier in beeld worden gebracht. Verschillende acteurs en tv-figuren, van Sven de Ridder over Kürt Rogiers tot Tine Embrechts verlenen daar hun medewerking aan.

Ondertussen zijn er zes series beschikbaar op edtv.be voor de scholen en hun leerlingen. Elke serie wordt aangevuld met een lessenpakket waarmee de leraren meteen aan de slag kunnen. Edtv profileert zich daarmee als de ‘schooltelevisie van 2020’, aangepast aan het huidige mediagebruik van de jongeren.

