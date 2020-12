Feestje op de Bosuil – en in duizenden huiskamers in en rond Deurne-Noord. Antwerp plaatste zich voor de 1/16de finales van de Europa League, na een 2-1-zege tegen Ludogorets. Volledig verdiend. De mannen van Ivan Leko lieten nog heel wat grote kansen liggen, maar schrijven alweer geschiedenis. Nu nog gelijkspelen op Tottenham en ook de groepswinst is binnen.