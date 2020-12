Iran is bereid om gevangenen te ruilen. Dat heeft Iraans minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif donderdag verklaard op de conferentie Mediterranean Dialogues (ROME MED 2020). Hij sprak zich niet uit over concrete zaken. De Iraans-Zweedse wetenschapper en VUB-gastdocent Ahmadreza Djalali verblijft nog steeds in de Evin-gevangenis in Teheran.