Supermarktketen Jumbo roept Kruidenkaas Italiaanse Stijl Jong Belegen 50+ terug

In overleg met het federaal voedselagentschap FAVV roept supermarktketen Jumbo de Kruidenkaas Italiaanse Stijl Jong Belegen 50+ terug. Op het etiket is het allergeen eieren niet vermeld.

© FAVV

Het gaat om het product Kruidenkaas Italiaanse Stijl Jong Belegen 50+ met een gewicht van 250 gram in een plastic verpakking van het merk Jumbo met houdbaarheidsdatum 1 januari 2021. Het product werd in alle Jumbo-filialen in België verkocht in de periode van 17 november tot 2 december.

Jumbo vraagt haar klanten die allergisch zijn voor eieren om dit product niet te consumeren en het terug te brengen naar het verkooppunt, waar ze vergoed zullen worden.