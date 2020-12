Facebook zal onjuiste beweringen over coronavaccins verwijderen van Facebook en Instagram. Volgens het bedrijf kan verkeerde informatie over het virus leiden tot lichamelijk letsel en wordt die daarom verwijderd, meldde het persbureau Reuters.

Het bedrijf volgt daarmee de koers van onder meer YouTube. Facebook breidt zijn huidige regels tegen onwaarheden en complottheorieën over de pandemie uit in reactie op het nieuws dat vaccins binnenkort over de hele wereld beschikbaar zullen zijn. Onderzoekers concludeerden in november dat met name op Facebook verkeerde informatie over coronavirusvaccins wordt verspreid.

Het gaat om valse beweringen over de veiligheid, werkzaamheid, ingrediënten of bijwerkingen van de vaccins en claims die ontkracht zijn door gezondheidsexperts. Zo gaat Facebook bijvoorbeeld berichten verwijderen waarin staat dat COVID-19-vaccins microchips bevatten. Het beleid kan volgens Facebook niet van de ene op de andere dag worden gehandhaafd.

Facebook zei in oktober dat het advertenties zou verbieden die vaccineren ontmoedigen. De afgelopen weken heeft de socialewebsite een prominente antivaccinatiepagina verwijderd vanwege het herhaaldelijk verspreiden van verkeerde informatie.