Jens Dendoncker opgenomen op psychiatrische afdeling om van zijn angsten af te komen

Jens Dendoncker (30) heeft zich laten opnemen op een psychiatrische afdeling. Dat heeft hij bekendgemaakt via zijn sociale media. Op die manier hoopt hij af te komen van angstgevoelens die al een hele tijd sluimerden. “De laatste weken was het voor mij en mijn omgeving duidelijk geworden om hier met professionals aan te werken.”

“Ik heb me een tijdje terug laten opnemen op een psychiatrische afdeling om van mijn angsten af te komen. Die angstgevoelens sluimerden al langer en de laatste weken was het voor mij en mijn omgeving duidelijk dat er stappen moesten worden ondernomen om hier met professionals aan te werken. Ik word nu bijzonder goed bijgestaan door een team van psychologen, therapeuten en verplegend personeel. Hen wil ik dan ook – zeker in deze allesbehalve evidente tijden – nu al hartelijk bedanken voor hun goede zorgen.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Met die woorden reageert Jens Dendoncker voor het eerst zelf, sinds twee weken geleden bekendraakte dat hij was opgenomen in het ziekenhuis. Hij kon toen niet aanwezig zijn bij de opnames van Rode Neuzen Dag, de goededoelenactie van VTM die aandacht besteedt aan het mentale welzijn van jongeren. Toen klonk het dat zijn chronische aandoening – Dendoncker lijdt aan de ziekte van Ménière en epilepsie – aan de basis lagen van zijn opname. Meteen na zijn bericht krijgt hij alvast veel steun van zijn collega’s en vrienden.

Omdat op 4 december Rode Neuzen Dag zijn apotheose kent, maakt hij van de gelegenheid gebruikt om jongeren die het moeilijk hebben nog een hart onder de riem te steken. “Iedereen die het mentaal moeilijk heeft, jongeren in het bijzonder, wil ik vragen: praat over jullie problemen, angsten en gevoelens. En wacht niet (zoals ik) tot het te laat is om professionele hulp in te schakelen. Doe het voor jezelf, want dat verdien je.”

In 2018 sprak Dendoncker al eens openhartig over een periode waarin het mentaal voor hem zwaar was. “Rond mijn 22ste ging ik door een slechte periode. Ik had, deels door mijn ziekte, mijn studies gestaakt en ik was single”, vertelde hij in Humo. “Ik had het gevoel dat ik rock bottom had bereikt en mijn ziekte begon weer op te spelen. Ik was kwaad: Kus allemaal mijn kloten, ik hoef dit niet te pikken! Toen heb ik een zelfmoordpoging ondernomen.” Nadien werd hij doorverwezen naar de psychiatrische afdeling van het UZ Gent, wat hem er weer bovenop hielp. Een maand is hij daar gebleven.