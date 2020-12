Hasselt

Nu Utah, Roemenië en Californië heeft nu ook Kiewit zijn mysterieuze monoliet. Althans, dat is wat de organisatie u wilt doen geloven. Minstens zo straf: in Kiewit staan de bomen blijkbaar nog vol in blad. “Een mopje in bizarre tijden”, lacht Pukkelpopwoordvoerder Frederik Luyten.