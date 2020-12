Axel Merckx waarschuwt Van Aert en Van der Poel: “Eindig niet zoals Vos”

Axel Merckx (48) heeft goed nieuws over de kankerrevalidatie van zijn tienerdochter Athina en het budget van zijn wielerteam voor volgend jaar. Maar de voormalig wielrenner heeft ook een waarschuwing in petto voor Wout van Aert en Mathieu van der Poel. “Ze moeten opletten dat ze niet eindigen zoals Marianne Vos”, schrijft hij in zijn column in La Dernière Heure.

Athina op de goede weg

First things first: het lijkt de goede kant uit te gaan met de gezondheid van Athina, de tienerdochter van Axel. Eind 2019 raakte bekend dat zij twee jaar lang chemotherapie moest ondergaan, 78 sessies in totaal, nadat een tumor ontdekt werd aan de achterkant van haar knie. “Op een scan van twee weken geleden blijkt dat de tumor blijft krimpen. In samenspraak met de dokters is beslist een pauze van drie tot vier maanden in te lassen in haar behandeling“, zegt de opgeluchte vader. De behandeling van Athina was al een jaar aan de gang, maar men wil nu afwachten hoe haar lichaam zal reageren op de pauze.

Budget voor Hagens Berman Axeon

Axel Merckx kreeg als manager van Hagens Berman Axeon ook op professioneel vlak goed nieuws: “Ik had met mijn ploeg nog 300.000 euro nodig voor mijn budget voor 2021 en heb intussen al min of meer de helft gevonden. Daardoor zullen we een normaal seizoen kunnen draaien met een mooi programma in Europa.”

Bedenkingen bij programma Van Aert en Van der Poel

De zoon van wielerlegende Eddy, die zelf ook een meer dan degelijke profrenner was en tegenwoordig in Canada woont, volgt de koers in België nog op de voet. “Dat Wout van Aert alweer aan de slag is in het veld, lijkt me wel heel snel”, bedenkt hij zich in zijn column. “Zijn wegseizoen was nog maar net voorbij. Hij is ook nog een tijdje out geweest met een blessure, de energie die het gekost heeft om daarvan terug te komen moet je niet onderschatten. Intussen heeft hij al drie jaar geen echte pauze meer gehad. Daar maak ik me, net zoals bij Mathieu van der Poel wat zorgen om.”

Merckx maakt de vergelijking met de Nederlandse Marianne Vos. “Zij heeft jarenlang alles gedaan en gewonnen: de weg, tijdrijden, piste, veldrijden. Maar op een dag heeft haar lichaam stop gezegd, is ze ziek geworden en nooit meer op haar oude niveau teruggekomen, met uitzondering van enkele flitsen. (...) Ik hoop dat Wout en Mathieu daarover nadenken met hun trainers en entourage.”