Het valt op in de recente coronacijfers: de ziekenhuisopnames blijven spectaculair dalen maar het aantal besmettingen lijkt te stabiliseren. En ook: in Wallonië dalen de besmettingscijfers sneller dan in Vlaanderen. “We hebben die twee fenomenen ook gezien en zijn ze nauw aan het monitoren”, zegt biostatisticus Geert Molenberghs.