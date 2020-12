Sébastien Ogier leidt voor Thierry Neuville na openingsdag Rally van Monza

Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) rijdt na afloop van de openingsdag van de Rally van Monza, de slotwedstrijd van het WK rally 2020, aan de leiding. De Fransman heeft een kleine voorsprong van een halve seconde op eerste achtervolger Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC). Titelverdediger Ott Tänak (Hyundai i20 Coupé WRC) reed de derde tijd en volgt op 2 seconden. WK-leider Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC) is vierde op 2.7 seconden.

Na de ochtendlijke shakedown kregen de deelnemers aan de Rally van Monza donderdagnamiddag een soortgelijk parcours voor de wielen geschoven. Zowel vandaag, morgen als zondag worden de klassementsritten op en rond het circuit uitgetekend en volgt de ene chicane de andere op, afgewisseld met hier en daar een haarspeldbocht. Zaterdag wordt wellicht beslissend met zes klassementsritten in de bergen waar de voorbije dagen nogal wat sneeuw viel. In vergelijking met donderdagochtend lag het parcours er donderdagnamiddag droger bij en zorgden positieve temperaturen dat de sneeuw naast het parcours verdwenen was.

Als Sébastien Ogier dit weekend zijn zevende wereldtitel wil winnen, moet hij vanaf de eerste meter aanvallen. Dat is wat de Fransman in de 4.33 km lange openingsrit deed. “Als ik wereldkampioen wil worden moet ik winnen en moet ik alles geven. In deze moeilijke omstandigheden zal het er ook op aankomen om het slim aan te pakken”, zei Ogier bij aankomst. Woorden die wellicht zijn ingegeven door de slipper van zijn teamgenoot Katsuka (Toyota Yaris WRC) die halfweg de rit tegen een muur gleed en daarbij de stuurinrichting beschadigde.

Thierry Neuville wil deze wedstrijd winnen om zo het maximaal aantal punten te kunnen winnen voor zijn team Hyundai dat momenteel aan de leiding staat bij de constructeurs. “Ik weet niet wat ik van deze wedstrijd moet verwachten. Het wordt sowieso een zware en verraderlijke rally. In de eerste rit ging ik iets te wijd waardoor ik wat tijd verloor. Maar al bij al ben ik tevreden over mijn prestatie en mijn wagen”, zei Neuville. Als de Belg bovenaan kan meedraaien, zet hij sowieso druk op de concurrentie en blijft de wereldtitel mogelijk, al moet hij daarvoor hopen op een Italiaans mirakel en pech van zijn rechtstreekse concurrenten.

Evans onder druk

WK-leider Elfyn Evans staat onder enorme druk. Getuige daarvan de slipper tijdens de shakedown. In de openingsrit maakt de Welshman ei zo na dezelfde fout. Evans kon net op tijd corrigeren en beperkte daardoor het tijdverlies tot 2.7 seconden, goed voor de vierde tijd en 0.7 seconden trager dan de derde tijd van Ott Tänak.

Kevin Abbring en Pieter Tsjoen (VW Polo GTI) reden de 24e tijd. Grégoire Munster en Louis Louka (Hyundai i20 R5) begonnen met de 28e tijd, Cédric De Cecco en Jérôme Hublet (Skoda Fabia R5) zijn voorlopig 36e in het algemeen klassement.

Vrijdag worden er vijf klassementsritten gereden, zaterdag zeven en zondag nog eens drie. De winnaar van de Rally van Monza en wereldkampioen kennen we zondagnamiddag omstreeks 13.15 uur.