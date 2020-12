Bilzen/Genk/Lanaken/Maasmechelen

Een 38-jarige man uit Lanaken riskeert een opsluiting van vier jaar voor mensenhandel. De man zou 29 buitenlandse meisjes in de prostitutie gedwongen hebben in panden in Genk, Lanaken, Bilzen en Maasmechelen. Twee andere beklaagden verhuurden de kamers van hun woning aan de prostituees en riskeren dertig maanden cel.