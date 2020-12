Rode Duivels met drie grootmachten in loting voor halve finale Nations League: “Tijd voor revanche tegen Frankrijk”

Straks om 17.30 uur is het loting voor de eindronde van de Nations League. Die wordt pas van 6 tot 10 oktober 2021 gespeeld - de voorronde voor het WK 2022 is dan al begonnen en het EK 2021 ligt dan al achter de rug - maar de mogelijke tegenstanders doen nu al watertanden. Wereldkampioen Frankrijk, het wervelende Spanje en het herboren Italië zijn de mogelijke tegenstanders. Wie kunnen we in de halve finale best treffen op weg naar de grootste trofee voor deze gouden generatie? Met 20 zeges, 2 gelijke spelen en 2 nederlagen (tegen Zwitserland en Engeland) doen de Rode Duivels het van de vier finalisten alvast het beste sinds het WK.