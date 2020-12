Rally van Monza

Sébastien Ogier rijdt na afloop van de openingsdag van de Rally van Monza, de slotwedstrijd van het WK, aan de leiding. De Fransman was in de enige proef van de dag (slechts goed 4 kilometer lang) een halve seconde sneller dan Thierry Neuville. Titelverdediger Ott Tänak reed de derde tijd en volgt op 2 seconden. WK-leider Elfyn Evans is vierde op 2”7.