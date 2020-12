200.000.000 euro. En nu in letters: tweehonderd miljoen euro. Zoveel valt er vrijdag te winnen met EuroMillions. Een recordbedrag. Hoe komt het dat er zoveel in de pot zit? En als je wint, krijg je dat bedrag dan in één keer zomaar op je rekening? En wat met de belastingen? Rustig. De Nationale Loterij geeft de antwoorden. Jij nu nog de juiste cijfers.