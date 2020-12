Miley Cyrus over kortstondig huwelijk met Liam Hemsworth: “Ik zal hem altijd graag zien”

Miley Cyrus heeft afgelopen woensdag in The Howard Stern Show verteld over haar korte huwelijk met acteur Liam Hemsworth. De twee trouwden in december 2018, maar hun wegen scheidden alweer acht maanden later.

De 28-jarige ‘Wrecking Ball’-zangeres praatte openhartig over haar privéleven en zei dat de bosbrand in Malibu, die hun huis trof, een katalysator was om te gaan trouwen. “In het proberen om alles weer op te bouwen, redeneerde ik dat de natuur iets had gedaan wat ik niet kon voor mezelf. Dus liet ik het los en liep ik (bij wijze van spreken, red.) naar het vuur toe”, zei Cyrus.

“Dat is niet abnormaal. Veel dieren doen dat, zoals hertjes in het bos, en eindigen dood. Je bent aangetrokken door die hitte. En ik, als intens persoon, wilde niet bij de pakken blijven zitten. Ik klampte me vast aan wat overbleef van ons huis en dat was… mezelf en hem. Ik zie en zag hem heel heel graag. Dat doe ik nog steeds en zal ik altijd blijven doen, maar er was te veel conflict. Als ik thuiskom, wil ik door iemand verankerd worden. Ik wil geen drama of ruzie.”

Het paar, dat tien jaar een knipperlichtrelatie had, trouwde in december 2018 en kondigde hun scheiding aan in augustus 2019.