De kleuterschool ligt in de Beukenlaan in Hoeselt. — © archiefbeeld google maps

Hoeselt

De politie Bilzen-Hoeselt-Riemst zoekt getuigen van een ruzie donderdagochtend tussen twee vrouwen aan een kleuterschool in Hoeselt. Een discussie over een parkeerplaats ontaardde in fysiek geweld.