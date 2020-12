En dan hangt er plots een koala in je kerstboom

De Australische familie McCormick kreeg een heel erg schattige verrassing voor kerst. In hun kerstboom zat er namelijk een erg grote en pluizige kerstbal: een jonge, wilde koala had zich er verstopt. “De hond liep meteen naar de kerstboom toe, dat was al een beetje vreemd”, zegt de 16-jarige dochter van het gezin. “Kerstballen lagen verspreid over de vloer en plots .. zagen we de koala in de boom!” De koala weigerde ook pertinent om z’n nieuwe schuilplaats te verlaten.

De koala deed zich intussen ook tegoed aan de plastic (!) naalden van de boom, dus belde de familie een reddingsdienst op. Die dachten dat eerst het een erg late 1 aprilgrap was, maar konden uiteindelijk toch overtuigd worden om de koala naar een meer natuurlijke habitat over te plaatsen.

