Kobe Pauwels is 16 geworden en dus startgerechtigd in het EK Super 1600. — © RR

Rallycross in Lydden Hill

Kobe Pauwels debuteert dit weekend in het Engelse Lydden Hill in de rallycross. De Heppenaar, pas 16 geworden en dus startgerechtigd, laat de karting achter zich en rijdt het volledige EK in 2021.