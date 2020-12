De strijd om de betwiste regio Nagorno-Karabach heeft het leven gekost aan bijna 2.800 militairen uit Azerbeidzjan. Het ministerie van Defensie in Bakoe maakte donderdag voor het eerst details bekend over het aantal soldaten dat sneuvelde in de “patriottische oorlog”. Het gaat volgens het ministerie in totaal om 2.783 doden. Ook worden nog zo’n honderd militairen vermist.