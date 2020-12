Intermarché wordt nieuwe hoofdsponsor van Wanty-Gobert

De internationale keten Intermarché is sinds 1991 in België actief. Het telt 78 Belgische winkels. De supermarktketen groeide de voorbije 29 jaar in ons land met vooral winkels in dorpen en steden in Wallonië.

“Wielrennen is één van de meest populaire sporten in België”, legde Alain Boulle, voorzitter van Intermarché Belgium, uit. “Het leeft in onze straten. De wedstrijden passeren rakelings langs het trottoir van onze woningen. Team Wanty Gobert hecht net als ons veel belang aan nabijheid als waarde. Daarnaast heerst er net als in onze verkooppunten een echte teamspirit en gezellige sfeer. We zijn dan ook fier om hun titelpartner te worden.”

“In zee gaan met Intermarché was voor ons snel een evidentie”, reageerde ploegmanager Jean-François Bourlart. “De filosofie van de retailgroep Les Mousquetaires ligt volledig in lijn met de visie die we de laatste jaren met de Want You Club, onze business club, ontwikkeld hebben. De supermarktgroep wordt namelijk geleid door zijn bedrijfsleiders die allen ondernemers en eigenaars van hun verkooppunten zijn. Intermarché en onze sportieve structuur delen veel waarden: moed, teamspirit, ondernemerschap en competitiegeest.”