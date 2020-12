Bijna zeven op tien Vlamingen wil zich zeker of wellicht laten vaccineren zodra dit kan. Dat blijkt uit een peiling van Het Laatste Nieuws en VTM Nieuws. Nu de overheid, met 5 januari, een richtdatum heeft gegeven, komt alles plots in een stroomversnelling. Wij trokken vandaag de straat op in Hasselt en vroegen de mensen naar hun houding tegenover het vaccin.