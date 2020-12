Flandrienne Lotte Kopecky start nu ook in de Scheldecross

Lotte Kopecky (Lotto Soudal Ladies) staat aan de start van de Scheldecross in Antwerpen. Eerder al dit seizoen was ze al van de partij in de Superprestige in Ruddervoorde en de Koppenbergcross.

Lotte Kopecky ontbolsterde het voorbije seizoen helemaal op de weg. Ze kroonde zich tot nationaal kampioen tijdrijden voor de tweede keer in haar carrière, pakte de driekleur op de weg na een knappe millimetersprint tegen Jolien D’hoore en ze won een rit in de Giro Rosa. Verder verzamelde ze ereplaatsen in Gent-Wevelgem (2de), de Ronde van Vlaanderen (3de), de Brabantse Pijl (4de) en de Driedaagse Brugge-De Panne (3de).

Normaal volgt na het wegseizoen altijd een programma op de baan, maar het coronavirus gooide roet in het eten. Dus stond Kopecky aan de start van de Superprestige in Ruddervoorde en de Koppenbergcross. “Bij de jeugd nam ik ooit deel aan wat crossen”, vertelde ze toen. “En het leek me leuk om dit jaar opnieuw eens in het veld te duiken. Ik heb me geamuseerd. Het is een leuke afwisseling met de trainingen. Ik sluit niet uit dat ik dit seizoen nog enkele crossen rijd.”

In de Koppenbergcross was Kopecky onze beste landgenote met een elfde plaats. Daarna nam ze een tijdje rust. Nu krijgt haar programma stilaan vorm. “We zijn het allemaal nog wat aan het bekijken, maar ik sta zeker al aan de start van de Scheldecross in Antwerpen op 12 december”, aldus de kersverse Flandrienne van Het Nieuwsblad.

Overigens maakt Mathieu van der Poel in de Scheldecross ook zijn rentree in het veld.