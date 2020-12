Kevin Muscat en assistenten nemen met boodschap in kleedkamer afscheid van STVV-spelers

Kevin Muscat en zijn assistenten Carlos Salvachua en Luciano Trani hebben na hun ontslag op Stayen een boodschap voor de spelers achtergelaten in de kleedkamer. “Bedankt voor jullie inspanningen en veel succes voor de rest van het seizoen en de toekomst”, klinkt het.

Het was Steve De Ridder die de boodschap donderdagochtend deelde via Instagram. De aanvoerder van de Kanaries bedankte de staf en had ook een persoonlijke boodschap voor Kevin Muscat: “Kevin, bedankt voor alles! Ik ben je veel verschuldigd. Al het beste voor de toekomst”, luidt het.

Muscat, Salvachua en Trani werden de laan uitgestuurd na de 3-2-nederlaag van dinsdagavond op het veld van Moeskroen. De Duitser Bernd Hollerbach (ex-Moeskroen) neemt het roer over.

