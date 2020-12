Veldrijdster Shirin van Anrooij weer thuis met 25 hechtingen over diepe snijwonde: “Ik kon zo in mijn arm naar binnen kijken”

De Nederlandse veldrijdster Shirin van Anrooij (Telenet Baloise Lions) is weer thuis nadat ze op de veldrit in Tabor van afgelopen weekend een diepe snijwonde in haar arm opliep doordat ze in contact was gekomen met een schijfrem. In de Provinciale Zeeuwse Courant doet ze haar verhaal. “Ze hebben er 25 hechtingen in gedaan.”

Van Anrooij kwam in Tsjechië zondag al na honderd meter ten val. Aanvankelijk wilde ze haar fiets nemen en verder rijden, maar toen zag ze dat ze een bijzonder diepe wonde had opgelopen aan haar arm. “Ik kon zo naar binnen kijken. Dat was echt eng”, vertelt de 18-jarige Nederlandse. De wonde zit net onder haar elleboog en gaat bijna heel haar arm rond. “In de breedte van mijn arm, en niet in de lengte”, legt de Zeeuwse uit, die in Tsjechië meteen geopereerd werd. “Ze hebben er 25 hechtingen in gedaan.” Gelukkig zijn er geen spieren of zenuwen geraakt, en kan Van Anrooij haar arm en hand nog naar behoren gebruiken. “Wel zit er nu een gevoelloze plek bij mijn pols. Het is nog niet zeker of dat over gaat. Ook is mijn ringvinger gebroken.”

De Nederlandse kreeg voordat ze naar het ziekenhuis werd afgevoerd in Tsjechië ook niet de beste zorgen. Meteen na de valpartij was ze in paniek met haar hevig bloedende arm naar de EHBO gelopen. “Maar daar wisten ze eigenlijk ook niet wat ze met me aan moesten”, aldus Van Anrooij. “Ze knipten mijn pak nog verder open, zodat ik nog beter kon zien hoe diep de snee was. Tja, toen raakte ik nog meer in paniek. Heel eng. En het duurde lang voordat ze mij een vorm van pijnstilling gaven en daarbij prikten ze ook nog eens verkeerd in mijn andere arm, waardoor het daar ook begon te bloeden...”

Wanneer Van Anrooij haar comeback zal maken, is nog niet duidelijk. De atlete is nog steeds erg aangedaan door haar blessure, waarvan ploegmanager Sven Nys zei dat hij “nog nooit zo’n wonde gezien” had. “Soms zie ik nog alle beelden terug. Die staan vrij goed op mijn netvlies. Dat is dan wel confronterend”, vertelt ze. Nu wil ze vooral haar tijd nemen om te bekomen. “Ik wil graag dat die wond zo mooi mogelijk herstelt. Ik moet er nog wel heel mijn leven tegenaan kijken.”