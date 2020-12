Oudsbergen

In de lente van 2021 zou langs de N76 in Oudsbergen een wildafrastering met wilddetectiesysteem moeten staan. Vlaams minister Zuhal Demir en burgemeester Lode Ceyssens bereikten daarover donderdag een akkoord. De N76 is een vaak gebruikte oversteekplaats voor de wolven. Woensdag werd er nog eentje aangereden.