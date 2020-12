Primoz Roglic wint prestigieuze Vélo d’Or als beste renner van 2020 en steekt daarmee Wout van Aert de loef af

Primoz Roglic won in 2020 de Vuelta en Luik-Bastenaken-Luik en werd tweede in de Tour. De Sloveen steekt zo onze landgenoten Wout van Aert en Remco Evenepoel de loef af. Zij hadden immers ook een nominatie in de wacht gesleept. Wereldkampioen Julian Alaphilippe won de Franse Vélo d’Or, de prijs voor de beste Fransman.

Naast Van Aert, Evenepoel en Alaphilippe waren ook Sam Bennett, Anna van der Breggen, Caleb Ewan, Pauline Ferrand-Prévot, Jakob Fuglsang, Filippo Ganna, Tao Geoghegan Hart, Marc Hirschi, Daniel Felipe Martínez, Mathieu van der Poel en Tadej Pogačar genomineerd.

“Dit raakt me echt”

“Ik heb de lijst met eerdere winnaars even doorgenomen en zag geweldige namen”, reageerde Roglic, ook de huidige nummer één in de UCI-ranking. “Dit is een enorme eer. Ik wil van de gelegenheid gebruikmaken om iedereen die op mij gestemd heeft te bedanken. Ik heb begrepen dat het om een jury van journalisten ging van over de hele wereld. Daarom raakt het me ook echt.”

Julian Alaphilippe kon zich vinden in de beslissing van de jury. “Primoz verdient deze trofee helemaal. Vorig jaar kende ik een superseizoen en won ik de prijs. Het is logisch dat de prijs dit jaar dan ook naar hem gaat.”

Het is van 2011 geleden dat een Belg nog eens de prijs kon winnen, toen viel Philippe Gilbert die eer te beurt. Ook Tom Boonen (2005) en Johan Museeuw (1996) hebben hem in de prijzenkast staan.

