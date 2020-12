Coronavirus heeft NBA in de greep: 48 spelers testen positief

Drie weken voor het begin van het seizoen in de NBA kan negen procent van de spelers niet trainen vanwege een besmetting met het coronavirus. De NBA liet woensdagavond weten dat uit een eerste testronde, die doorging tussen 24 en 30 november, bleek dat liefst 48 van de geteste 546 spelers positief zijn bevonden. Ze zitten nu allen in afzondering. Het aantal positieve gevallen is een pak hoger dan deze zomer voor de herstart van de NBA in Florida.

De Golden State Warriors kondigden al aan de start van hun individuele trainingen uit te stellen na verschillende besmettingen.

Volgens de strikte protocollen van de NBA mag een positief geteste speler gedurende tenminste tien dagen niet trainen op de club. Wie symptomen heeft, mag pas tien dagen na het verdwijnen van de klachten terugkeren. Aangezien de spelers hierdoor ook een flinke trainingsachterstand oplopen, is de verwachting dat veel van hen nog niet inzetbaar zijn als de competitie begint.

De teams beginnen hun voorbereidingswedstrijden op 11 december. De start van de NBA werd, omwille van de verlenging van het vorige seizoen, later op het jaar geprogrammeerd. De competitie moet starten op 22 december. Het speelschema is nog niet gepubliceerd. In tegenstelling tot vorig seizoen zijn de wedstrijden nu niet gepland in een bubbel, maar gewoon bij de clubs zelf.