Ook buitenlandse pers heeft 3-0 van Club Brugge tegen Zenit gezien: “Ze verdienen het om te blijven dromen”

De 3-0 van Club Brugge tegen Zenit Sint-Petersburg is ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. In eigen land krijgt Zenit de wind van voren - “een catastrofe”, klinkt het - maar in het buitenland wordt vooral gefocust op blauw-zwart - “de Belgen van Lang en De Ketelaere”, volgens L’Equipe - dat voor het eerst in zijn geschiedenis de achtste finales van de Champions League kan halen. “Ze verdienen het om te blijven dromen”, schrijft de Spaanse sportkrant Marca.