De vrijwilligers en veldwerkers van de campagne “400 Daken” zijn in september opnieuw de straat op gegaan om Brusselse daklozen te ondervragen over hun leefsituatie. De resultaten zijn zorgwekkend, luidt het. De helft van de dakloze personen leeft al minstens twee jaar op straat, terwijl bijna een op de twee al werd aangevallen of geslagen sinds ze dakloos zijn.