Oudsbergen

De bestelwagen die woensdagochtend als eerste de wolf aanreed op de Weg naar Opglabbeek is gevonden. DNA-onderzoek moet nu uitwijzen welk dier werd geraakt. “Dat het een van vier Limburgse wolven is, staat vast. Het is een gekende oversteekplek waar donderdagochtend al opnieuw een wolf werd gesignaleerd”, zegt Jan Loos.