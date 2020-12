Niels Thijssen stopt als bondscoach van de Belgian Red Panthers

“Na de afgelopen 5 jaar, met een binnenkort aflopend contract en de lopende discussies over een verlenging ervan, en met het EK dat er binnen 6 maanden al aankomt, voel ik dat dit het juiste moment is om verandering te brengen in mijn leven.” reageerde Niels Thijssen in het persbericht van de bond. “Dank u Panthers! Dank u KBHB! Ik ga jullie missen. Maar ik voel dat het tijd is voor mij om deze belangrijke pagina om te slaan, opnieuw meer tijd te kunnen doorbrengen met mijn familie en op zoek te gaan naar nieuwe dromen.”

In 2017 leidde Thijssen de Red Panthers nog naar een tweede plaats op het EK. Het volgende grote doel, de Olympische Spelen in Tokio, werd echter niet gehaald nadat het in de shoot-outs fout liep tegen China.