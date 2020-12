Jennifer Lopez stelde huwelijk al twee keer uit: “Er is geen haast”

Jennifer Lopez en Alex Rodriguez planden deze zomer een huwelijksfeest in Italië, maar door de quarantaineregels in hun thuisland moesten ze die uitstellen. Tot twee keer toe zelfs. Dat vertelde de zangeres zelf in de talkshow Access Hollywood.

In een interview met Access Hollywood sprak Jennifer Lopez over haar uitgestelde huwelijk. Het koppel had deze zomer een huwelijksfeest in Italië gepland dat door de quarantaineregels niet door kon gaan. “Wat veel mensen niet weten, is dat we ons huwelijksfeest in totaal twee keer moesten annuleren”, vertelde de zangeres.

Hoe het nu verder moet, weet Jennifer Lopez zelf ook niet. “We hebben het voorlopig even losgelaten. Er is geen haast. Het zal gebeuren wanneer de tijd rijp is. Een groot huwelijksfeest vieren is nu geen prioriteit. Daar gaat het in het leven niet om. We genieten van elkaar, we spenderen veel tijd samen en we zijn echt dankbaar voor alles wat we hebben”, benadrukte Jennifer Lopez.

Het koppel verloofde zich in maart van vorig jaar. Jennifer Lopez was al drie keer getrouwd, Alex Rodriguez één keer. De zangeres heeft één zoon en één dochter uit haar vorige huwelijk met zanger Marc Anthony, de voormalige honkballer heeft zelf twee dochters. Dat het nieuw samengestelde gezin samen dolle pret beleeft, is erg duidelijk te merken op de sociale media van het koppel.