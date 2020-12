Mousa Dembélé ziet coach Giovanni van Bronckhorst terugkeren naar Nederland

Giovanni van Bronckhorst is niet langer coach van de Chinese eersteklasser Guangzhou R&F. De 45-jarige Nederlander nam woensdag, na afloop van de nederlaag met strafschoppen tegen Shandong Luneng in de kwartfinales van de Chinese beker, zijn ontslag. Van Bronckhorst was sinds begin januari coach van het team van voormalig Rode Duivel Mousa Dembélé. Als reden voor zijn vertrek gaf hij aan “meer tijd met zijn familie in Nederland te willen doorbrengen”.

Van Bronckhorst eindigde het voorbije seizoen met Guangzhou R&F op de zesde plaats (op acht teams) in groep A van de Chinese Super League. Het team miste zo de play-offs voor de landstitel. Dembélé en co moesten klassementswedstrijden afwerken en eindigden de competitie zo als elfde (op achttien ploegen).

Na de competitie volgde de voorbije week nog bekervoetbal in China. Daarin sneuvelde Guangzhou R&F woensdag in de tweede ronde (kwartfinales). Shandong Luneng, met Marouane Fellaini de hele wedstrijd tussen de lijnen, haalde het na strafschoppen met 5-4. Fellaini scoorde de eerste penalty. Bij Guangzhou R&F bleef Dembélé het hele duel op de bank.