Grote ruildeal in NBA: Houston wisselt Russell Westbrook voor John Wall van Washington

Houston en Washington hebben woensdagavond in de NBA een grote ruildeal bekendgemaakt. Beide teams wisselen van spelverdeler. Russell Westbrook verlaat de Rockets voor de Wizards. John Wall neemt de omgekeerde weg. Houston krijgt verder ook de eerste keuze bij de draft in 2023.

De 32-jarige Westbrook, koning van de ‘triple-double’, werd in 2017 tot MVP verkozen bij Oklahoma City waar hij elf seizoenen speelde. Hij werd negen keer geselecteerd voor de All Star Game. Met de Verenigde Staten werd hij in 2010 wereldkampioen en in 2012 olympisch kampioen. Vorig seizoen maakte hij de overstap naar Houston, maar zijn samenwerking met topschutter James Harden verliep niet optimaal. Desondanks haalde hij gemiddeld 27,2 punten, 7,9 rebounds en 7 assists per wedstrijd. In Washington zal hij gaan moeten samenwerken met de ook al zeer trefzekere Bradley Beal.

De dertigjarige Wall, nummer één bij de draft in 2010 en vijf maal in de All Star Game, was tien seizoenen lang het gezicht van de Wizards. Sinds tweede kerstdag 2018 speelde hij echter geen wedstrijd meer door aanhoudend blessureleed. In zijn carrière was hij goed voor gemiddeld 19 punten en 9,2 assists per wedstrijd.