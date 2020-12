Team Qhubeka gooit Fabio Aru een reddingsboei: “Ik ben erg dankbaar”

De Sardiniër mag zo een zucht van opluchting slaken. Het leek er immers even op dat zijn ooit zo veelbelovend gestarte carrière dit jaar vroegtijdig een einde zou bereiken. Aru werd in 2015 eindwinnaar in de Ronde van Spanje en eindigde ook twee maal op het podium van de Ronde van Italië (derde in 2014 en tweede in 2015), maar kon de laatste drie jaar geen mooie resultaten meer neerzetten. Zijn Italiaanse titel in 2017 en de etappezege in de Tour dat jaar naar La Planche des Belles Filles waren zijn laatste wapenfeiten.

Aru reed het eerste (succesvolle) deel van zijn carrière bij Astana (2013-2017). Sinds zijn overstap naar Emirates in 2018 zakte zijn niveau.

Bij Qhubeka volgt een nieuwe kans. De Italiaan wordt er ploegmaat van onze landgenoten Victor Campenaerts en Dimitri Claeys.

Het team van manager Douglas Ryder leek lange tijd opgedoekt te zullen worden na het afhaken van hoofdsponsor NTT. Eind november kon het team toch een doorstart maken onder de naam Qhubeka ASSOS.

“Op dit punt in mijn carrière de perfecte plek”

“Ik ben Douglas Ryder zeer dankbaar”, reageerde de Italiaan. “Ik voelde meteen dat dit een omgeving was waar ik deel van uit wilde maken. In de afgelopen jaren heb ik niet het succes ervaren waarop ik had gehoopt, en daarom zal ik deze nieuwe stap gebruiken om te putten uit enkele van de eenvoudige factoren waardoor ik die resultaten behaalde. Omdat ik weet dat ik weer in staat ben om zo’n successen te behalen. Op dit punt in mijn carrière is Team Qhubeka ASSOS de perfecte plek voor mij om dit te doen en ik ben erg dankbaar voor de kans die ze me hebben gegeven.”